У Вознесенську планують витратити майже 2 мільйони гривень на ремонт у приміщенні міської ради.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовником робіт є Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради. За 1 мільйон 947 тисяч 648 гривень планують відремонтувати два приміщення та коридор.

У тендерній документації вказано, що підрядник має штукатурити, фарбувати стелю та стіни у коридорі. У малому залі замінять двері на металопластикові. Також передбачено улаштування перегородок на металевому каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами, обшивка стін панелями з ламінованого МДФ та монтаж світильників.

У великій залі виконкому передбачене опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 міліметрів. Всі роботи мають закінчити до кінця цього року.

Виконавця робіт оберуть на аукціоні, який запланований на 13 грудня.

Нагадаємо, що у підвальному приміщенні Вознесенського закладу дошкільної освіти №1 «Гвоздичка» облаштують укриття для дітей та працівників. Замовлено будівельні роботи на 379 337 тисяч гривень.