На тимчасово окупованих територіях Запорізької області представники «Слідчого комітету» здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але по факту шукали нелояльні родини. Зокрема, підлітків закликали повідомляти про «підозрілих осіб», тобто доносити на однокласників і сусідів.

«Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип «розділяй та володарюй», — йдеться в повідомленні.

В Центрі національного спротиву зауважили, що саме РФ позбавила спортивних перспектив захоплені регіони й тепер більшість спортсменів, які залишилися, не можуть виступати на міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, РФ на окупованих територіях затримала 1,5 тисячі людей за підозрою у співпраці з «українським підпіллям».

Також росіяни посилили перевірки телефонів українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, намагаються знайти членів українського підпілля.