Депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа зібрав необхідні 120 підписів під петицією щодо позбавлення Угорщини права голосу у Раді Євросоюзу.

Відповідне повідомлення політик опублікував у X (Twitter).

Петрі Сарвамаа зазначив, що тепер потрібно якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку петиції на пленарному засіданні.

Signatures collected! We are one step closer to withdraw Orban’s voting rights.



The feedback was strong, thanks to everyone who has supported this historical petition. I gathered 120 names across party lines and from several Member States. 1/3 https://t.co/vjFyFk46zf