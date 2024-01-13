Депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа

Депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа зібрав необхідні 120 підписів під петицією щодо позбавлення Угорщини права голосу у Раді Євросоюзу.

Відповідне повідомлення політик опублікував у X (Twitter).

«Підписи зібрані! Ми на крок ближче до позбавлення Орбана права голосу. Відгуки були сильними, дякую всім, хто підтримав цю історичну петицію», — написав депутат, та додав, що документ підтримали представники різних партій та держав.

Петрі Сарвамаа зазначив, що тепер потрібно якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку петиції на пленарному засіданні.

«Це може статися вже наступного тижня, оскільки тоді парламент голосуватиме щодо резолюції, що стосується конкретно Угорщини», — повідомив він.

Signatures collected! We are one step closer to withdraw Orban’s voting rights.



The feedback was strong, thanks to everyone who has supported this historical petition. I gathered 120 names across party lines and from several Member States. 1/3 https://t.co/vjFyFk46zf — Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) January 12, 2024

Депутат запропонував застосувати проти Угорщини процедуру, передбачену частиною 2 статті 7 Договору про ЄС. Йдеться про можливість призупинити певні права, включаючи голос у Раді ЄС щодо держави, яка систематично порушувала цінності Євросоюзу.

Раніше європейські чиновники повідомляли, що Європейська комісія готова піти на поступки деяким вимогам Угорщини, щоб забезпечити Україні пакет підтримки в розмірі 50 мільярдів євро.