Замміністра освіти і науки України Михайло Винницький та ректор університету імені В. О. Сухомлинського Валерій Будак

В Міністерстві освіти України заявили, що конфлікту щодо приєднання миколаївського педагогічного університету до університету кораблебудування немає.

Про це написав заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Днями в Міністерстві освіти і науки України відбулась зустріч з ректором Миколаївського національного університету ім. Сухомлинського Валерієм Будаком на якій обговорювалось питання об'єднання миколаївських вишів. Зокрема, було вирішено, що педагогічний інститут буде збережено в новоствореному університеті.

— В Міністерстві освіти і науки України відбулась зустріч з Валерієм Будаком (ректор Миколаївському національному університету ім. Сухомлинського — прим.) — людина, яка все життя віддала Миколаївському національному університету ім. Сухомлинського. Зараз, відповідно до розпорядження КМУ, цей заклад буде приєднано до Національного університету кораблебудування. При цьому в новоствореному університеті обов'язково збережеться педагогічний інститут. Сучасні реалії вимагають нелегких рішень, але знайти їх можна — для добра регіону і держави в цілому, – написав Михайло Винницький.

Коментуючи обговорення в мережі ініціативу МОН щодо об'єднання університетів Михайло Винницький підкреслив, що деякі конфлікти створюються штучно, а мета реформ — зміцнення освітньої системи країни.

— Зараз чимало пишуть і обговорюють ініціативи МОН в напрямі об'єднання університетів, модернізації мережі закладів вищої освіти. Часто шукають (і розбурхують) конфлікти там, де їх насправді нема, – зауважив він.

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу.

Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.