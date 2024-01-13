Протягом 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів.

Про це повідомили в пресслужбі Вищої ради правосуддя.

За загальними обставинами звільнені 318 суддів, а саме:

Також за власним бажанням звільнилися 24 судді — 23 в місцевих судах і один у Верховному суді України. Одного суддю звільнили через неспроможність виконувати повноваження за станом здоровʼя.

За особливими обставинами Вища рада правосуддя звільнила 7 суддів — 6 за вчинення істотного дисциплінарного проступку і одного суддю за поданням з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Нагадаємо, що 69 суддів з Миколаївської області очікують на перевірку Вищої кваліфікаційної комісії.

Як відомо, у листопаді 2023 року Вища кваліфікаційна комісія, після чотирьох років перерви, відновила оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Після перевірки недоброчесних суддів обіцяють звільняти, а справедливі — зможуть працювати і надалі.

Також був затверджений перелік індикаторів згідно з яким ВККС буде визначати невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики. Серед основних пунктів — відсутність достатньої інформації про джерела походження майна судді, сумніви у легальності одержання доходів, статки родичів, декларації, поїздки до Росії під час війни, вчинення незаконних дій або недоцільних рішень, а також інші пункти, які свідчать про можливі порушення професійної етики.

До співбесід долучиться Громадська рада доброчесності, яка сприятиме перевірці суддів на відповідність таким критеріям, як професійна етика та доброчесність. Усі співбесіди транслюватимуться в прямому ефірі на офіційній Youtube-сторінці комісії.