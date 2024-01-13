Хакери з IT армії України успішно атакували приймальню платежів «Перменерго» Пермського краю Росії.
Про це повідомляє IT армія України на своїй сторінці у Telegram.
Українські хакери зупинили роботу сайту та платіжних шлюзів. Можливе порушення внутрішніх операцій «Перменерго».
Як зазначають в IT армії України, операція не вплине на постачання електроенергії в регіоні, натомість призведе до тимчасової втрати контролю над управлінням енергомережі, а також змусить РФ вливати додаткові гроші на відновлення роботи.
Нагадаємо, що невідомі хакери присилають бійцям ЗСУ листи про нібито рекрутинг до війська, в яких насправді приховані програми віддаленого управління.
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Хакери з IT армії України успішно атакували приймальню платежів «Перменерго» Пермського краю Росії.
Про це повідомляє IT армія України на своїй сторінці у Telegram.
Українські хакери зупинили роботу сайту та платіжних шлюзів. Можливе порушення внутрішніх операцій «Перменерго».
Як зазначають в IT армії України, операція не вплине на постачання електроенергії в регіоні, натомість призведе до тимчасової втрати контролю над управлінням енергомережі, а також змусить РФ вливати додаткові гроші на відновлення роботи.
Нагадаємо, що невідомі хакери присилають бійцям ЗСУ листи про нібито рекрутинг до війська, в яких насправді приховані програми віддаленого управління.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|