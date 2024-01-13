Хакери з IT армії України успішно атакували приймальню платежів «Перменерго» Пермського краю Росії.

Про це повідомляє IT армія України на своїй сторінці у Telegram.

Українські хакери зупинили роботу сайту та платіжних шлюзів. Можливе порушення внутрішніх операцій «Перменерго».

Як зазначають в IT армії України, операція не вплине на постачання електроенергії в регіоні, натомість призведе до тимчасової втрати контролю над управлінням енергомережі, а також змусить РФ вливати додаткові гроші на відновлення роботи.

Нагадаємо, що невідомі хакери присилають бійцям ЗСУ листи про нібито рекрутинг до війська, в яких насправді приховані програми віддаленого управління.