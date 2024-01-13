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Румунські фермери та аграрії розпочали блокувати рух вантажівок у пункті пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Українська сторона наразі взаємодіє з румунськими колегами щодо подальших пропускних операцій для вантажівок.

«Учасники цих дій знаходяться на певній віддаленості від кордону на автошляху, який веде до пункту пропуску. Ускладнення руху може бути в обох напрямках», – попереджають прикордонники.

За наявною інформацією значної черги з вантажних транспортних засобів на території Румунії в напрямку України поки немає. Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється у звичайному режимі.

Раніше, у суботу, 6 січня, уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску «Медика – Шегині», про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.