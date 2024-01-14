У Росії температура подекуди впала до -35°C, і люті морозі Володимир Путін вирішив використати для поповнення особового складу свого війська. Так, у колоніях відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати до України.

Про це пише BILD.

За словами основоположниці проєкту «Русь Сидяча» Ольги Романової, влада РФ розраховує на те, що умови у в'язницях мають стати нестерпними, щоб чоловіки, які там перебувають, їхали в Україну.

— У Росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони вмирають на фронті. Це ув'язнені, національні меншини, що живуть у бідних регіонах далеко від Москви, та нові громадяни. Поки ці три групи воюють та помирають в Україні, Путін може створювати ілюзію нормальності для інших, — каже вона.

Втім, успіх частин з ув'язнених досить обмежений, зазначає Романова, і про це красномовно свідчать поточні події на фронті. «Зеків» просто масово посилають на фронт, де вони стають «гарматним м'ясом».

Щобільше, у російських в'язницях до війни залучають не лише чоловіків. Випадки вербування жінок-в'язнів стають дедалі частішими. Наразі в Україні воюють близько 1000 росіянок.

Нагадаємо, що окупанти бережуть підготовлені війська, кидаючи на штурми замість них в’язнів та мобілізованих.