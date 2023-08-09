Окупанти бережуть підготовлені війська, кидаючи на штурми замість них в’язнів та мобілізованих.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на штурми українських позицій відправляють неналежно підготовлений та укомплектований особовий склад з в’язнів та мобілізованих. Лише після успіху подібного штурму командування може застосувати кадрових військових.

«Такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту. Військове керівництво ворога не зважає на великі втрати, адже на осінь планується нова хвиля мобілізації у РФ», — йдеться в повідомленні.

Нещодавно, на тимчасово окупованих Росією територіях України триває підготовка до імітації виборчого процесу, в межах якої працівників бюджетних підприємств заганяють до складу партії «Единая Россия».