Пам'ятник адміралу Макарову, Флотський бульвар. Фото: «НикВести»

У Миколаєві вирішили перейменувати вулицю Адмірала Макарова через асоціації з російським крейсером, який обстрілював Україну.

Про це повідомив голова топонімічної комісії Олександр Тригуб в інтерв'ю на телеканалі «МАРТ», пишуть «НикВести».

За словами Олександра Тригуба, під час обговорень комісія дійшла висновку, що вулиці можна лишити її назву, оскільки адмірал був уродженцем Миколаєва і достеменно невідомо, чи підтримував Степан Макаров антиукраїнську політику, що вела Російська імперія.

— З приводу Адмірала Макарова була дискусія, тому що ми не повинні забувати, що це уродженець Миколаєва. Він не тільки був військовослужбовцем, а й винахідником-конструктором. Його погляди нам абсолютно невідомі щодо України, українців. Він просто виконував свою задачу. Однозначно, він постать, яка не переслідувала українців, — сказав голова топонімічної комісії.

Проте один з членів все ж настояв на перейменуванні вулиці, аргументуючи це тим, що у містян імʼя Макарова асоціюється з крейсером «Адмірал Макаров», флагманом Чорноморського флоту РФ, оснащеного ракетами «Калібр». Ними він неодноразово наносив удари по території України.

— Один із членів комісії зазначив, що у миколаївців дуже велика асоціація виникає саме із крейсером Адмірала Макарова, який обстрілював Україну. Тому, поміркувавши, було прийнято рішення все ж таки перейменувати. Хоча були члени комісії, які виступали проти цього, — прокоментував Олександр Тригуб.

При цьому, Олександр Тригуб зазначив, що рекомендацій щодо знесення пам'ятника адміралу Макарову, встановленому на Флотському бульварі Миколаєва, в Інституті національної пам'яті не надали.

У листопаді 2023 року на сайті президента України з'явилась петиція про зняття з реєстру та надання дозволу на демонтаж пам'ятника імператорському віце-адміралу Степану Макарову у Миколаєві.

Фрегат Адмірал Макаров

Російський фрегат «Адмірал Макаров». Фото з відритих джерел

Фрегат Адмірал Макаров — названий на честь віцеадмірала Російського імператорського флоту Степана Макарова, перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Він став новим флагманом Чорноморського флоту РФ після потоплення «Москви».

На відміну від затопленого крейсера «Москва» радянських часів, збудованого в Миколаєві, фрегат Адмірал Макаров був закладений у 2012 році на суднобудівному заводі Янтар у Калінінграді.

Після початку російського вторгнення у лютому 2022 року фрегат Адмірал Макаров обстрілював територію України крилатими ракетами Калібр, зокрема Одеську та Миколаївську області.

Російським кораблем «Адмірал Макаров», командує колишній український офіцер із Вінниці. Держбюро розслідувань повідомило його про підозру в держзраді. В серпні 2023 року суд Одеси заочно визнав винним у держзраді колишнього капітана ІІ рангу військової частини з АР Крим — зрадника оголошено у розшук.

29 жовтня 2022 року, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Флагман РФ «Адмірал Макаров» міг бути пошкоджений під час однієї з перших атак українських надводних дронів на Севастополь.

У вересні 2023 року супутник зафіксував стан флагманського фрегата Чорноморського флоту «Адмірала Макарова». Зазначалося, що корабель «не на ходу»після зіткнення з українськими надводними дронами.

Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.

На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.

Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В томі числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.