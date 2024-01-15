Російське керівництво значно завищило дані про кількість людей, які минулого року пішли на службу в армію РФ.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до лав російських збройних сил вступило 500 тисяч людей, але у розвідці такі дані вважають значно завищеними і додають, що в Росії, ймовірно, вербують для підтримки війни непропорційно багатьох людей з бідних та сільських регіонів, а також випускників шкіл.

Зокрема, серед загиблих на війні військовослужбовців є щонайменше пʼятеро росіян 2005 року народження.

Нагадаємо, заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький зазначив, що у Росії створені всі умови для проведення мобілізаційних заходів. Щодня до лав збройних сил РФ приходить близько 1000-1100 осіб.

Також раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у жовтні минулого року повідомляв, що в Російській Федерації щомісяця мобілізують понад 20 тисяч осіб на війну проти України.