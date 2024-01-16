Фото: Getty Images

Інкубаційний період COVID-19 скоротився до 3-4 днів. На початку пандемії він становив 1-2 тижня.

Про це пише Time з посиланням на дослідження американських вчених.

Інкубаційний період — це тривалість часу, який потрібен людині для розвитку симптомів після контакту з патогеном. Згідно з останніми даними, інкубаційний період SARS-CoV-2, вірусу, який викликає COVID-19, значно скоротився відтоді, як почалася пандемія. Згідно з оглядом досліджень 2022 року, інкубаційний період становив у середньому близько п’яти днів, коли домінував варіант Альфа, близько 4-5 днів, коли домінували Бета та Дельта, і близько 3-4 днів, коли світ захопив Omicron.

— На початку пандемії ми справді розглядали 7-10 днів як вікно часу, протягом якого люди мали пройти карантин або ізоляцію після контакту. Зараз цей час значно скоротився, — зазначив Ендрю Пекош, вірусолог з Університету Джона Гопкінса.

Нові дослідження в різних країнах, включаючи Японію , Францію та Сінгапур , також показують, що інкубаційний період штамів Omicron становить близько трьох днів або навіть трохи менше.

Інкубаційний період вірусу, ймовірно, скорочується з кількох причин, каже Шейн Кротті, головний науковий співробітник Інституту імунології Ла-Хойя. Вірус еволюціонував з часом, став швидшим і більш вправним у зараженні людей. Майже кожен зараз принаймні один раз переніс COVID-19 через вакцинацію чи хворобу. Кожна зустріч залишає за собою інструкції для імунної системи, допомагаючи їй швидше розпізнати вірус наступного разу, коли він з’явиться.

— Симптоми у вас пов’язані з активацією вашої імунної системи. Весь передсимптомний період — погана новина, тому що ваша імунна система ще не встигла спрацювати «пожежну тривогу». Коротший інкубаційний період означає, що ваше тіло «швидше розпізнає вірус і швидше запускає спринклерні системи», — зазначив він.

Коли робити тест

Федеральні органи охорони здоров’я США, включаючи Центри з контролю та профілактики захворювань, рекомендують проходити тестування не раніше ніж через п’ять днів після контакту з COVID-19, якщо симптоми не з’явилися раніше. Але оскільки нинішні варіанти мають інкубаційний період близько трьох днів, Ендрю Пекош каже, що доцільно провести тестування на третій день, якщо симптоми не з’являться раніше.

Нагадаємо, у грудні в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу Pirola.