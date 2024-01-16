На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до псевдоголосування за президента РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в межах цього процесу окупаційні адміністрації довели керівництву фейкових навчальних закладів (університетів, коледжів та училищ) плани щодо обов’язкової явки студентів на «виборах».

«Для виконання плану на тимчасово окупованих територіях створили «школи молодого виборця», де нібито вчать голосувати тих, хто піде перший раз. По факту це ж обов’язкові для відвідин агітаційні кружки у підтримку Володимира Путіна», — зазначили в центрі.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про тих, хто допомагає ворогу проводити «вибори» до чат-бота, аби ніхто з цих людей не зміг уникнути відповідальності.

Нагадаємо, росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.

Також на окупованих територіях росіяни збирають підписи на підтримку Володимира Путіна на виборах РФ.

Як повідомлялось раніше, напередодні псевдовиборів військкомати на території тимчасово окупованої Луганської області отримали вказівку на пришвидшення постановки на «військовий облік» місцевих мешканців.