Згідно з останніми оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі наразі 1,25 мільярда дорослих людей споживають тютюн. При цьому кількість людей, які в тій чи іншій формі вживають тютюн, постійно зменшується.

Про це йдеться у звіті ВООЗ.

Наприклад, у 2022 році кожен п’ятий дорослий у світі вживав тютюн, тоді як у 2000 — кожен третій.

Звіт показує, що 150 країн успішно скорочують споживання тютюну. Бразилія та Нідерланди досягли успіху після того, як вони запровадили заходи боротьби з тютюном MPOWER, причому Бразилія досягла відносного скорочення на 35% з 2010 року, а Нідерланди на межі досягнення цільового показника в 30%.

ВООЗ закликає країни продовжувати впроваджувати політику контролю над тютюном і боротися з втручанням тютюнової промисловості.

Наразі в Регіоні Південно-Східної Азії ВООЗ спостерігається найвищий відсоток населення, яке вживає тютюн — 26,5%, Європейський регіон не надто відстає від нього — 25,3%. Звіт показує, що до 2030 року Європейський регіон ВООЗ матиме найвищі показники у світі з поширеністю трохи більше 23%. Водночас рівень вживання тютюну серед жінок у європейському регіоні ВООЗ більш ніж удвічі перевищує середній світовий показник і знижується набагато повільніше, ніж у всіх інших регіонах.

Разом з тим в шести країнах все ще спостерігають зростання вживання тютюну: Конго, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Оман і Республіка Молдова.

Нагадаємо, 2022 року Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Відтак у країні не продають тютюн людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше.