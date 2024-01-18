Американський регулятор схвалив генну терапію, засновану на методі від нобелівських лауреаток, для лікування рідкісного спадкового захворювання крові.
Йдеться про терапію Casgevy, яку остаточно затвердили для лікування бета-таласемії, пише «УП. Життя».
У рамках цього методу лікарі використовують «молекулярні ножиці» для вирізання дефектних частин генів, які потім можна «вимкнути» або замінити нормальною ДНК.
Терапія Casgevy показана для лікування людей віком 12+ років, які постійно потребують переливання крові (мають трансфузійно-залежну бета-таласемію або TDT).
Casgevy — це терапія від компаній Vertex Pharmaceuticals та CRISPR Therapeutics, заснована на технології редагування генів CRISPR/ Cas9.
Винахідниці «генетичних ножиць» Еммануель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудна у 2020 році отримали Нобелівську премію.
Рішення FDA дозволило Casgevy отримати друге схвалення в США. Раніше, у грудні 2023 року, препаратом дозволили лікувати серповидноклітинну анемію — ще одне спадкове захворювання крові.
Casgevy буде доступна на початку цього року за прейскурантною ціною 2,2 мільйона доларів США.
Її можуть використовувати лише медзаклади, що мають досвід трансплантації стовбурових клітин.
У 2022 році регулятор США уже схвалював клітинну генну терапію Zynteglo від конкурентної компанії Bluebird Bio для лікування людей з TDT.
Нагадаємо, β-таласемія — це спадкове захворювання крові, що характеризується порушенням синтезу ланцюгів бета-глобіну. Носіями цієї хвороби є 1,5% населення планети.
За даними Національного інституту здоров’я Британії, близько 23 тисячі дітей щороку народжуються з тяжкою формою β-таласемії. Їхнє життя залежить від переливання крові.
Нагадаємо, в Україні лікарні матимуть змогу отримати фінансування для лікування безпліддя за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
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Американський регулятор схвалив генну терапію, засновану на методі від нобелівських лауреаток, для лікування рідкісного спадкового захворювання крові.
Йдеться про терапію Casgevy, яку остаточно затвердили для лікування бета-таласемії, пише «УП. Життя».
У рамках цього методу лікарі використовують «молекулярні ножиці» для вирізання дефектних частин генів, які потім можна «вимкнути» або замінити нормальною ДНК.
Терапія Casgevy показана для лікування людей віком 12+ років, які постійно потребують переливання крові (мають трансфузійно-залежну бета-таласемію або TDT).
Casgevy — це терапія від компаній Vertex Pharmaceuticals та CRISPR Therapeutics, заснована на технології редагування генів CRISPR/ Cas9.
Винахідниці «генетичних ножиць» Еммануель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудна у 2020 році отримали Нобелівську премію.
Рішення FDA дозволило Casgevy отримати друге схвалення в США. Раніше, у грудні 2023 року, препаратом дозволили лікувати серповидноклітинну анемію — ще одне спадкове захворювання крові.
Casgevy буде доступна на початку цього року за прейскурантною ціною 2,2 мільйона доларів США.
Її можуть використовувати лише медзаклади, що мають досвід трансплантації стовбурових клітин.
У 2022 році регулятор США уже схвалював клітинну генну терапію Zynteglo від конкурентної компанії Bluebird Bio для лікування людей з TDT.
Нагадаємо, β-таласемія — це спадкове захворювання крові, що характеризується порушенням синтезу ланцюгів бета-глобіну. Носіями цієї хвороби є 1,5% населення планети.
За даними Національного інституту здоров’я Британії, близько 23 тисячі дітей щороку народжуються з тяжкою формою β-таласемії. Їхнє життя залежить від переливання крові.
Нагадаємо, в Україні лікарні матимуть змогу отримати фінансування для лікування безпліддя за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.