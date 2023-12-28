В Україні лікарні матимуть змогу отримати фінансування для лікування безпліддя за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що програма медичних гарантій на 2024 рік покриває новий пакет послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)». Щоб долучитися, медичні заклади мають законтрактуватись Національною службою здоров’я впродовж січня 2024 року за повною формою.

«Сучасне життя суттєво знижує якість репродуктивних функцій українців. І якщо раніше цю проблему вирішувалась виключно за приватні кошти, то тепер ми надаємо можливість скористатися послугами з лікування безпліддя безоплатно. Також важливо забезпечити право на батьківство для військовослужбовців. Суворі реалії воєнних дій та умови, у яких наші захисники і захисниці перебувають тривалий час, боронячи нашу країну, можуть негативно позначитися на репродуктивній функції. Тому на допомогу ветеранкам чи дружинам ветеранів, які мріють відчути радість батьківства, можуть прийти лікарі. Таке рішення подарує нам більше ніж 10 тисяч маленьких українців щороку», — зауважив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Ставка за новим напрямом з лікування безпліддя для лікарень складе 60 тисяч 324 гривны за надану послугу. Прогнозна кількість медичних послуг — 30 400 циклів. Очікувана кількість новонароджених громадян України після проведення штучного запліднення — близько 10 тисяч.

«Направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій бюджетним коштом проводитимуться виключно за медичними показами», — додали у МОЗ.

Нагадаємо, що у Миколаєві за 11 місяців майже на 500 зросла кількість пологів порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Разом з тим у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.

31 липня 2023 олку Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Міська влада вирішила зберегти у місті майже на півмільйона жителів один пологовий будинок — №3, який знаходиться у мікрорайоні Ліски у Заводському районі Миколаєва.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини.

Колектив пологового будинку №2 в Миколаєві вважає помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Нагадаємо, у січні 2022 року миколаївська блогерка розказала про вартість «безкоштовних» пологів у пологовому будинку №3: 10 тисяч гривень — кесарів розтин, 8 тисяч гривень — природні пологи. Також була названа вартість звичайної палати — 580 гривень на день, але є і за 2500 гривень на день за цінами станом на початок 2022 року.

Зазначимо, ще держава гарантує безкоштовні пологи в Україні. У грудні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Національна служба здоров'я України компенсує за одні пологи 15 тисяч 101 гривню за програмою медичних гарантій. За даними системи E-Health Миколаївський пологовий будинок №3 отримав у 2021 році 43 мільйони 125 тисяч 99 гривень за цією програмою.