Мобільна аптека У Харківській області/Фото: МОЗ

У Харківській області запрацювала перша мобільна аптека, яка доставлятиме ліки у 80 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Проєкт має розв'язати питання доступності ліків в селах. Крім цього, в період воєнного стану, мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій», — зазначили там.

Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.

Мобільна аптека У Харківській області/Фото: МОЗ Мобільна аптека У Харківській області/Фото: МОЗ

У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. Зокрема, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис «мобільний аптечний пункт» та інформацію про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі чи інших субʼєктів, що мають відповідні ліцензії). У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.

Мобільні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.

Нагадаємо, на посаду директора збиткового обласного комунального підприємства «Фармація» претендує власник аптечного бізнесу у Миколаєві Павло Ришков. За його словами, в Миколаєві він має кілька аптечних закладів, і його бізнес «успішний».