На посаду директора збиткового обласного комунального підприємства «Фармація» претендує власник аптечного бізнесу у Миколаєві Павло Ришков. За його словами, в Миколаєві він має кілька аптечних закладів, і його бізнес «успішний».

Про це він розказав 12 грудня під час засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, — повідомляють «НикВести».

Раніше повідомлялось, що Миколаївська обласна рада за поданням голови ОВА Віталія Кіма, користуючись воєнним станом, планує окрім головних лікарів також поза конкурсом призначити директора комунального підприємства «Фармація».

Павло Ришков виступив перед депутатами - членами профільної комісії та розказав про себе та про ситуацію на комунальному підприєстві, яке він очолив у статусі виконуючого обов’язки директора два місяці тому.

— Я мав невелику мережу аптек. Одна з аптек - аптека матері та дитини на Пограничній, 167. І ще декілька аптек. На Адміральській, на Херсонському шосе в Екомаркеті. У мене була та є мережа аптек. Успішний бізнес, - сказав Павло Ришков.

Він зазначив, що ставить собі за мету відновити роботу комунального підприємства.

— Моя головна мета - відновлення роботи підприємства. Після того, як ми ознайомились з підприємством, провели внутрішній частковий аудит, ознайомились з виробництвом, яке на той момент не працювало. У мережі всього працювало 5 аптечних закладів, практично не маючи обороту, - розказав Павло Ришков.

У лютому 2022 року повідомлялось, що на КП «Фармація» склалася критична ситуація: підприємство накопичило боргів на 5 мільйонів гривень, а співробітники масово звільняються.

Згідно з даними YouControl, за підсумками 2022 року КП «Фармація» мало кредиторську заборгованість у сумі 12 мільйонів 565 тисяч гривень. Зокрема, це заборгованість по виплаті зарплат, розрахункам з бюджетом, товари та інші поточні зобов’язання.

Зазначимо, що згідно статті 16 закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», на яку, зокрема, посилаються розробники проекту рішення про призначення директора «Фармації», зазначається, що керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська обласна рада, користуючись воєнним станом, ініціювала затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень.

Мова йде, зокрема, про в.о. головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна, у якого тиждень тому правоохоронці проводили обшуки у справі про привласнення майна та підробку документів. Також на посаді поза конкурсом планують затвердити в.о. директора обласної станції переливання крові Валерія Чинякова та обласного шкірно-венерологічного диспансера Ірину Максимову. Ініціатором проектів рішення виступає Миколаївська обласна рада. У пояснювальній записці до проектів рішень вказується, що їх мета — це «врегулювання призначення керівника комунального некомерційного підприємства сфери охорони здоров’я, який виконує найважливішу функцію по організації надання медичної допомоги в умовах воєнного стану».

У серпні цього року, коментуючи заяву Державного Бюро розслідувань про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що політичну відповідальність за «схеми» в лікарнях має нести обласна рада, яка призначає керівників цих закладів, а не обласне управління охорони здоров‘я.

Голова постійної депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань захисту прав та свобод людини, законності і правопорядку Денис Андрєєв визнав, що винесення та розгляд на онлайн-засіданні сесії облради кадрових питань порушує діючий регламент ради.