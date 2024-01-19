Естонія передасть Україні археологічні артефакти, вилучені під час спроби незаконно ввезти на територію країни кілька років тому.

Про це йдеться у заяві Міністерства культури України.

Зазначається, що 274 археологічних артефактів, які були незаконно вивезені, незабаром будуть передані в Україну.

«Вони вдало доповнять наше національне надбання та демонструватимуть історичну справедливість», — наголосив виконуючий обовʼязки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

У Мінкульті повідомили, що у 2019 році естонська поліція та прикордонними завадили незаконному ввезенню на територію країни ряду археологічних артефактів. Серед них – 274 предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від 5-4 століть до нашої ери до 7-10 століть нашої ери, які є частиною культурної спадщини України. Наразі естонською стороною здійснюється підготовка до урочистої презентації цих предметів в Естонському історичному музеї, що відбудеться 23 січня. Після експонування в Естонії археологічні артефакти повернуться до України.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року у Києві відбулася передача в музейний фонд України культурних цінностей, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій країни.

Зазначимо, що російські окупанти викрали з херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка картину відомого українського художника Давида Бурлюка.

Також загарбники викрали з Херсонського художнього музею три полотна художника-мариніста Івана Айвазовського, написані в 19 столітті.