Сьогодні, 19 січня, Міністерство внутрішніх справ України запускає послугу міжнародного доставлення посвідчення водія для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.

Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко. За майже три місяці від запровадження сервісу МВС отримало вже приблизно три тисячі заявок на виготовлення водійських документів.

Найбільший попит на таку послугу є у Польщі. Також міжнародна доставка посвідчення водія доступна у Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію та Італію.

«Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії», – написав Ігор Клименко.

Замовлення можна зробити в декілька кліків, а міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів.

Ця послуга актуальна для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Аби замовити міжнародну доставку, необхідно увійти в Кабінет водія. Далі авторизуватись та виконати такі дії:

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

Після виконання кроків заявка на обмін надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Виготовлене посвідчення водія забирає ДП «ІНФОТЕХ» та передає Укрпошті. Поштовий оператор відправляє за кордон готовий документ на вказану адресу. Міжнародна доставка здійснюється близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія – 515 гривень за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 гривень.

Раніше повідомлялось, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу віднині матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.