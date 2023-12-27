Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу віднині матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.

Відповідна постанова уряду №1358 набула чинності 26 грудня, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Тепер захисне покриття бланків цих документів матиме спеціальне маркування. Додатково на бланку свідоцтва розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті, який міститиме посилання на електронний сервіс, розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва. Це суттєво знизить імовірність підробки, а також у режимі онлайн дозволить перевірити легітимність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Як відомо, наразі у Головному сервісному центрі МВС працюють над впровадженням захисних елементів як на посвідченні водія, так і свідоцтві про реєстрацію.

Поки що сервісні центри МВС видають бланки зазначених документів наявного зразка. Щойно вони будуть використані, але не пізніше 1 серпня 2024 року, громадянам видаватимуть посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію з додатковими елементами захисту.

У ГСЦ також звернули увагу на те, що громадяни можуть продовжувати користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, які видавались раніше.

«Ці документи чинні впродовж строку, на який їх було видано, та обмінювати їх можливо виключно за власним бажанням», — додали у центрі.

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