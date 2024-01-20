Бундестаг/Фото: Der Spiegel.

Бундестаг схвалив зміни в законі про громадянство в Німеччині. Реформа прискорить натуралізацію в деяких випадках і зробить можливим подвійне громадянство.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Після дебатів 382 депутати проголосували за відповідний проєкт, 234 депутати проголосували проти і 23 утрималися.

В майбутньому іноземці зможуть подавати заяву на отримання німецького паспорта вже через п’ять років проживання в Німеччині замість восьми. У разі «особливих інтеграційних досягнень» натуралізація буде можлива вже через три роки.

Однак колишні базові вимоги здебільшого залишаться чинними, але зобов’язання щодо дотримання вільного демократичного порядку буде розширено.

У майбутньому кожен охочий отримати натуралізацію повинен буде прямо визнати «особливу історичну відповідальність Німеччини за несправедливий націонал-соціалістичний режим і його наслідки, зокрема за захист єврейського життя».

Крім цього, для представників так званого покоління заробітчан передбачено послаблення. Їм більше не потрібно надавати письмове підтвердження володіння мовою на рівні B1, яке, як і раніше, потрібне. Для них також більше не потрібен письмовий тест на натуралізацію.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що в Україні необхідно запроваджувати подвійне громадянство, це допоможе збереженню і розвитку всесвітньої української спільноти.