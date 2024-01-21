Фото тунелю, де бойовики утримували заручників/ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю знайшла тунель, у якому бойовики ХАМАСу утримували ізраїльських заручників.

Про це повідомляє Times of Israel.

За словами речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, на підставі розвідувальних даних ізраїльські солдати знайшли вхід до великої мережі тунелів під будинком командира ХАМАСу в Хан-Юнісі на півдні Гази. У тунелі були броньовані двері та вибухівка.

У тунелі також знайшли зону утримання заручників. Їх у цей час там вже не було.

— За наявними у нас свідченнями, близько 20 заручників утримувались у цьому тунелі в різний час у жахливих умовах: без денного світла, без доступу свіжого повітря та за сильної вогкості, що ускладнювало дихання, — сказав Даніель Хагарі.

Фото тунелю, де бойовики утримували заручників/ЦАХАЛ Фото тунелю, де бойовики утримували заручників/ЦАХАЛ

За його словами, деяких заручників, які утримувались у цьому тунелі, звільнили 50 днів тому. Решта досі перебуває у полоні.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю повністю ліквідувала «військову структуру» бойовиків ХАМАС на півночі Сектора Гази. Для цього знадобилося три місяці.

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, вбили сотні мирних жителів і захопили заручників. Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію, а пізніше наземну операцію у Секторі Гази.