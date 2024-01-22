Центральний вхід палацу культури, фото: Миколаївська міська рада

В будівлі палацу культури «Корабельний» у Миколаєві, яка вціліла після ракетного удару, відновили роботу розвиваючих та розважальних гуртків для дітей і дорослих.

Про це «НикВести» розповів директор закладу Олексій Чебан.

За словами керівника, після удару по будівлі одного з корпусів, вони витримали більше року, перш ніж відновити діяльність. Наразі там займаються 14 колективів.

— Це люди різного віку: від 4 до 60 років. Загалом ми нарахували десь 250 людей, які відвідують БК. Також на нашій базі займається дитяча школа мистецтв. Ця будівля не постраждала за рахунок того, що там було два різні фундаменти. Після прильоту ми витримали рік, подивились, як вистояла будівля, і нічого не сталось. Я сам обійшов цю будівлю повністю. Серйозних тріщин там немає, лише в деяких місцях злізла фарба, — розповів Олексій Чебан.

Зараз в будівлі відключено опалення, але зали утеплюють тепловими пушками, каже директор ПК.

— На сьогодні ми відключили опалення, адже це дорого і недоцільно платити такі великі кошти за опалення. Проте ми зараз переробили електрику та закупили теплові пушки, і опалюємо ними. У нас проблема, що нема склопакетів. Частина повилітала, — додав він.

Палац культури «Корабельний»

Удар по будівлі палацу стався 5 липня 2022 року. Внаслідок обстрілу російською армією було зруйновано одну з частин ПК.

У березні 2023 року керівник управління культури міськради Юрій Любаров повідомив, що міська влада розглядає кілька варіантів відновлення палацу культури «Корабельний». Так, один зі шляхів, які розглядала влада Миколаєва — знесення старої будівлі та будівництво нового палацу культури.

Пізніше українська архітекторка Олена Гординська у співпраці з італійським бюро Altereco представила один з можливих варіантів відбудови палацу культури «Корабельний».

У своєму проєкті архітектора запропонувала перетворити зруйнований ПК на культурний парк «Korabel kultural park».