Понад дві третини українців вважають, що наразі країна рухається у напрямку до згуртованості і єдності, до повномасштабного вторгнення РФ думки українців були кардинально іншими.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 29 листопада 9 грудня 2023 року.

Зазначається, що після широкомасштабного вторгнення погляди українців кардинально змінилися. На кінець 2023 року 69% громадян дотримувалися думки, що українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Частка тих, хто бачить поглиблення суперечностей і розкол, скоротилася до 25%. Решта 6% не змогли визначилися зі своєю думкою.

Графік 1. З яким з цих тверджень Ви в більшій мірі згодні?

Соціологи нагадали, що у 2020 році лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об’єднання, а 58%, навпаки, тодішню ситуацію сприймали як рух до розколу.

Наразі ж у всіх регіонах більшість населення вважають, що українці долають внутрішні суперечності і йдуть шляхом згуртування.

Відносно більше таких на Заході (74%) і в Центрі (39%), але і на Півдні та Сході переконлива більшість бачать згуртування в єдину політичну націю (відповідно, 66% і 65%).

Графік 2. Єднання чи розкол у регіональному вимірі

Незалежно від мови спілкування вдома більшість опитаних вважають, що українці все ж долають внутрішні суперечності.

Соціологи вказують, що серед україномовних респондентів частка таких респондентів дещо вища (75%). Але і серед російськомовних більшість (60%) мають оптимістичні думки щодо єднання українців.

Графік 3. Єднання чи розкол у розрізі мови спілкування вдома

Дослідження тривало з 29 листопада до 9 грудня 2023 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 031 респондента від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,5% — для показників, близьких до 5%.

Повідомляється, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Але соціологи все одно вважають, що отримані результати зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо, 73% громадян вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС.

Також Фонд «Демократичні інціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова проводили опитування результати якого свідчать, що віра в перемогу продовжує об’єднувати абсолютну більшість українців(88%), причому 63% з них вірять у перемогу однозначно.