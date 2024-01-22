З початку повномасштабного вторгнення на бік ворога перешли близько 900 поліцейських.

Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтервʼю РБК-Україна.

Він зазначив, що правоохоронці продовжують фіксувати діяльність своїх колишніх колег. Вже задокументовано понад 2,5 тисячі колаборантів та зрадників, зокрема 900 поліцейських.

«Як правило, це ті, хто не досяг успіху до окупації території, порушники дисципліни, ті, хто не мав шансів стати на керівні посади. Коли зайшли росіяни, ці працівники вирішили, що можуть стати успішнішими у квазіутвореннях окупантів», — зазначив Іван Вигівський.

Він також додав, що понад 1,5 тисячі зрадників зголосилися працювати в органах державної влади на окупованих територіях.

«Стосовно тих, хто зараз служить в так званій «міліції» на окупованих територіях, це і колишні міліціонери, навіть віком за 60 років, і цивільні, які ніколи не працювали в правоохоронних сферах нашої держави. Ці колишні міліціонери не працювали в поліції, вони були звільнені, ображені на державу, а зараз там вони й керують слідством, дізнанням, і тепер «шиють» справи нашим громадянам. Стосовно тих, хто не працював в правоохоронній системі України на окупованій частині в Запорізькій області так звану «міліцію» очолює жінка, яка взагалі була юристом», — розповів голова Нацполіції.

Як повідомлялось раніше, Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід експоліцейському, підозрюваному в поширенні інформації про дислокацію підрозділів ЗС України.

За інформацією СБУ, чоловік працював на російську ФСБ і передавав інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Його звільнили з Національної поліції у березні 2023 року. Перебуваючи на посаді він не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Згодом чоловіка звільнили з правоохоронних органів через скоєння ДТП у нетверезому стані, втім він продовжував працювати на користь РФ.

Нагадаємо, у 2022 року прокуратура повідомила про підозру в державній зраді вісьмом колаборантам, які добровільно приєдналися до створеного окупантами «ГУ МВД Херсонской области».