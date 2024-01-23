Західні санкції, які вдарили по російській цивільній авіації та відрізали перевізників від ремонту та запчастин для літаків, спровокували сильний стрибок цін на авіаквитки у РФ.

За даними Росстату, у 2023 році вартість квитка в економ-класі з розрахунку на тисячу кілометрів польоту зросла на 24,5%, передає The Moscow Times.

Зростання цін на авіаперельоти стало безпрецедентним з 2008 року, коли на тлі глобальної фінансової кризи та обвалу рубля перевізники в середньому підняли ціни на 33,5%.

Майже за два роки після повномасштабного вторгнення в Україну авіаквитки в Росії стали дорожчими на 48,4%, причому минулого року зростання цін прискорилося: 2022 році він становив 19,2%.



Стримувати «цінники» для пасажирів спочатку допомагали гігантські вливання з бюджету: позаминулого року уряд виділив 170 мільярдів рублів перевізникам на субсидування вартості квитків. Але влітку минулого року ефект від бюджетних грошей вичерпався, і авіакомпанії почали переносити в ціни збільшені витрати, кажуть експерти.

Витрати компаній зростають у міру того, як їм стає все складніше знаходити запчастини для ремонту лайнерів, які один за одним виходять з ладу. За січень-листопад минулого року, за даними Росавіації, в країні було зафіксовано 670 авіапригод, з яких 400 були повʼязані з відмовою техніки, зокрема двигунів. З початку 2024 року вже щонайменше сім літаків російських авіакомпаній зламалися під час рейсу.

Витрати авіакомпаній, що зросли, повʼязані в тому числі з необхідністю імпортозаміщення запчастин. Зокрема, витрати однієї великої авіакомпанії на паливо зросли в середньому на чверть, а на обслуговування авіапарку — у півтора рази.

Аналітики наголошують, що відновлення авіагалузі в РФ неможливе без нових бортів. Але купити західні літаки не можна, а програма виробництва вітчизняних буксує. «Амбітні плани вимагають із технологічного нуля відтворити авіапром радянських масштабів, випускаючи понад 100 літаків щороку. Але за фактом заводи в 2023 році змогли зібрати лише два цивільні лайнери», — кажуть вони.

Все це не залишає шансів на зниження цін для пасажирів: авіаквитки продовжать дорожчати. Прогноз на 2024 рік — щонайменше на 10%.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що російську систему бронювання авіаквитків Leonardo зламала IT-армія України.

Також росавіація у січні 2024 року направила в авіакомпанії «Аерофлот» та «Росія» телеграми, в яких попросила не виконувати польоти до Єгипту на 27 літаках.