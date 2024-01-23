Всесвітня організація охорони здоров’я попередила у вівторок про тривожні темпи захворюваності на кір в Європі, де було зафіксоване 30-кратне зростання.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

У період з січня по жовтень 2023 року в Європі було зареєстровано понад 30 тисяч випадків кору в порівнянні з 941 випадком за весь 2022 рік. При цьому майже 21 тисяч хворих було госпіталізовано, а п’ятеро померли.

У ВООЗ зазначили, що це зростання ставить під загрозу прогрес на шляху до подолання хвороби.

Значною мірою це пов’язано з низьким рівнем охоплення вакцинацією, оскільки пандемія призвела до пропущених щеплень серед дітей. За даними ВООЗ, у період з 2020 по 2022 рік понад 1,8 мільйона немовлят в Європі не отримали щеплення від кору.

Європейські країни намагаються провести кампанії з надолуження пропущених щеплень. Наприклад, Велика Британія, де захворюваність зросла по всій країні, оголосила про нові зусилля, спрямовані на те, щоб діти записалися на щеплення від кору, паротиту та краснухи.

— Вакцинація — єдиний спосіб захистити дітей від цієї потенційно небезпечної хвороби, — заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.

Нагадаємо, минулоріч в Україні зафіксували в 4 рази більше випадків кору, ніж у 2022 році.