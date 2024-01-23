Всесвітня організація охорони здоров’я попередила у вівторок про тривожні темпи захворюваності на кір в Європі, де було зафіксоване 30-кратне зростання.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
У період з січня по жовтень 2023 року в Європі було зареєстровано понад 30 тисяч випадків кору в порівнянні з 941 випадком за весь 2022 рік. При цьому майже 21 тисяч хворих було госпіталізовано, а п’ятеро померли.
У ВООЗ зазначили, що це зростання ставить під загрозу прогрес на шляху до подолання хвороби.
Значною мірою це пов’язано з низьким рівнем охоплення вакцинацією, оскільки пандемія призвела до пропущених щеплень серед дітей. За даними ВООЗ, у період з 2020 по 2022 рік понад 1,8 мільйона немовлят в Європі не отримали щеплення від кору.
Європейські країни намагаються провести кампанії з надолуження пропущених щеплень. Наприклад, Велика Британія, де захворюваність зросла по всій країні, оголосила про нові зусилля, спрямовані на те, щоб діти записалися на щеплення від кору, паротиту та краснухи.
— Вакцинація — єдиний спосіб захистити дітей від цієї потенційно небезпечної хвороби, — заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.
Нагадаємо, минулоріч в Україні зафіксували в 4 рази більше випадків кору, ніж у 2022 році.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Всесвітня організація охорони здоров’я попередила у вівторок про тривожні темпи захворюваності на кір в Європі, де було зафіксоване 30-кратне зростання.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
У період з січня по жовтень 2023 року в Європі було зареєстровано понад 30 тисяч випадків кору в порівнянні з 941 випадком за весь 2022 рік. При цьому майже 21 тисяч хворих було госпіталізовано, а п’ятеро померли.
У ВООЗ зазначили, що це зростання ставить під загрозу прогрес на шляху до подолання хвороби.
Значною мірою це пов’язано з низьким рівнем охоплення вакцинацією, оскільки пандемія призвела до пропущених щеплень серед дітей. За даними ВООЗ, у період з 2020 по 2022 рік понад 1,8 мільйона немовлят в Європі не отримали щеплення від кору.
Європейські країни намагаються провести кампанії з надолуження пропущених щеплень. Наприклад, Велика Британія, де захворюваність зросла по всій країні, оголосила про нові зусилля, спрямовані на те, щоб діти записалися на щеплення від кору, паротиту та краснухи.
— Вакцинація — єдиний спосіб захистити дітей від цієї потенційно небезпечної хвороби, — заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.
Нагадаємо, минулоріч в Україні зафіксували в 4 рази більше випадків кору, ніж у 2022 році.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|