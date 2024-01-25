Грантова програма «Власна справа». Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині 114 підприємців по грантовій програмі від держави отримали майже 27 мільйонів гривень на старт або розвиток бізнесу.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, мова йде про грантову програму «Власна справа».

У середу, 24 січня, сертифікати на мікрогранти вручили переможцям.

За програмою переможці отримали від 50 до 250 тисяч гривень. Зазначається, що найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці стали фізична та психологічна реабілітація після травм, геодезичні роботи, навчання та розвиток дітей, ремонт житла, виготовлення військового одягу та спорядження, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, вирощування зернових культур, загальна медична практика, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування тощо.

Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько повідомив, що завдяки програмі, підприємці планують створити майже 240 нових робочих місць. Грантова програма «Власна справа». Фото: Миколаївська ОВА

Грантова програма «Власна справа». Фото: Миколаївська ОВА

Грантова програма «Власна справа». Фото: Миколаївська ОВА

Грантова програма «Власна справа». Фото: Миколаївська ОВА

Грантова програма «Власна справа». Фото: Миколаївська ОВА

Грантова програма «Власна справа». Фото: Миколаївська ОВА

Грантова програма «Власна справа». Фото: Миколаївська ОВА

Справка: проєкт «єРобота» включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми «єРобота» здійснюється через портал Дія.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року у Миколаєві переможцям проєкту «єРобота» вручили сертифікати на розвиток власного бізнесу у розмірі майже 9 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що у 2024 році миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.