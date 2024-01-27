Кеннет Сміт. Фото: АР

У четвер 25 січня у штаті Алабама (США) провели першу в світі страту увʼязненого шляхом вдихання азоту.

Таке покарали присудили 58-річному Кеннету Сміту, засудженому за замовне вбивство, яке він скоїв більше 30 років тому, пише «УП. Життя».

Керівники в’язниці Алабами тримали в секреті від громадськості багато деталей про те, як вони будуть застосовувати відповідний метод страти. Свідки, які прибули до камери смерті, побачили Кеннета Сміта, прив’язаного до каталки та одягненого в маску, яка закривала все його обличчя.

Незважаючи на історичний характер страти, лише п’ять незалежних свідків із засобів масової інформації змогли спостерігати за процесом. Сім’я Кеннета Сміта, а також сім’я його жертви Елізабет Сеннет теж були присутні.

— Сьогодні Алабама змусив людство зробити крок назад. Я йду з любов’ю, миром і світлом. Дякую, що підтримуєте мене. Люблю вас усіх, — сказав Кеннет Сміт у заключній промові.

Також він повернувся у бік оглядової кімнати, де сиділа його родина і за допомогою мови жестів, сказав: «Я люблю вас».

Раніше в Ірані стратили двох людей, засуджених до смертної кари за богохульство.