Жителі Миколаєва почали отримувати житлові сертифікати за програмою єВідновлення.

У себе в соцмережах міський голова Олександр Сєнкевич показав будинок, куди вже заїхала мешканка міста Наталя.

Жінка проживала у дому на вулиці Заводській, куди російські окупанти вдарили навесні 2022-го. Мова йде про зруйновані будинки по Заводській, 35.

— Пані Наталя — одна з тих, хто вже купив квартиру і готується до новосілля. Цього тижня завітав до неї в гості. Міські служби та департамент ЖКГ допомогли людям зібрати необхідний пакет документів і податись на програму. І цього місяця вже є перші виплати і перші угоди купівлі житла, — повідомляє мер.

Нове житло жительки Миколаєва Наталі, скриншот з відео Мер Олександр Сєнкевич оглядає нову квартиру, придбану за житловим сертифікатом, скриншот з відео

Жителька отримала трикімнатну квартиру в іншому районі Миколаєва.

— Треба вірити, сподіватись. Я можу доводити людям в мільйонний раз, що можна придбати за цю суму те, що ми хочемо. У нас на Заводській було 47,5, а тут 57,5. Ми 23 січня уклали угоду, 25 зранку прийшли гроші на рахунок. Ми вклались рівно в сертифікат, — ділиться жінка.

Житлові сертифікати наразі призначені 80 миколаївцям. Люди підшуковують собі квартири і поступово використовують свої сертифікати.

— Як показують перші результати, призначеної суми цілком достатньо для придбання аналогічного, а інколи і більшого житла. Тому закликаю миколаївців, які ще сумніваються і не подаються на програму, все ж таки робити це. Наші фахівці вам допоможуть, — додає Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у кінці листопада 2023 року розпочався демонтаж зруйнованих росіянами будинків на Заводській, 35.

Раніше «НикВести» показали репортаж, як жителі Заводської, 35 забирають звідти останні речі, а в самих будівлях не було вже нікого, крім безпритульних.

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