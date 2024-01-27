Жителі Миколаєва почали отримувати житлові сертифікати за програмою єВідновлення.
У себе в соцмережах міський голова Олександр Сєнкевич показав будинок, куди вже заїхала мешканка міста Наталя.
Жінка проживала у дому на вулиці Заводській, куди російські окупанти вдарили навесні 2022-го. Мова йде про зруйновані будинки по Заводській, 35.
— Пані Наталя — одна з тих, хто вже купив квартиру і готується до новосілля. Цього тижня завітав до неї в гості. Міські служби та департамент ЖКГ допомогли людям зібрати необхідний пакет документів і податись на програму. І цього місяця вже є перші виплати і перші угоди купівлі житла, — повідомляє мер.
Жителька отримала трикімнатну квартиру в іншому районі Миколаєва.
— Треба вірити, сподіватись. Я можу доводити людям в мільйонний раз, що можна придбати за цю суму те, що ми хочемо. У нас на Заводській було 47,5, а тут 57,5. Ми 23 січня уклали угоду, 25 зранку прийшли гроші на рахунок. Ми вклались рівно в сертифікат, — ділиться жінка.
Житлові сертифікати наразі призначені 80 миколаївцям. Люди підшуковують собі квартири і поступово використовують свої сертифікати.
— Як показують перші результати, призначеної суми цілком достатньо для придбання аналогічного, а інколи і більшого житла. Тому закликаю миколаївців, які ще сумніваються і не подаються на програму, все ж таки робити це. Наші фахівці вам допоможуть, — додає Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, у кінці листопада 2023 року розпочався демонтаж зруйнованих росіянами будинків на Заводській, 35.
Раніше «НикВести» показали репортаж, як жителі Заводської, 35 забирають звідти останні речі, а в самих будівлях не було вже нікого, крім безпритульних.
Читайте також статтю «НикВести» «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».
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Жителі Миколаєва почали отримувати житлові сертифікати за програмою єВідновлення.
У себе в соцмережах міський голова Олександр Сєнкевич показав будинок, куди вже заїхала мешканка міста Наталя.
Жінка проживала у дому на вулиці Заводській, куди російські окупанти вдарили навесні 2022-го. Мова йде про зруйновані будинки по Заводській, 35.
— Пані Наталя — одна з тих, хто вже купив квартиру і готується до новосілля. Цього тижня завітав до неї в гості. Міські служби та департамент ЖКГ допомогли людям зібрати необхідний пакет документів і податись на програму. І цього місяця вже є перші виплати і перші угоди купівлі житла, — повідомляє мер.
Жителька отримала трикімнатну квартиру в іншому районі Миколаєва.
— Треба вірити, сподіватись. Я можу доводити людям в мільйонний раз, що можна придбати за цю суму те, що ми хочемо. У нас на Заводській було 47,5, а тут 57,5. Ми 23 січня уклали угоду, 25 зранку прийшли гроші на рахунок. Ми вклались рівно в сертифікат, — ділиться жінка.
Житлові сертифікати наразі призначені 80 миколаївцям. Люди підшуковують собі квартири і поступово використовують свої сертифікати.
— Як показують перші результати, призначеної суми цілком достатньо для придбання аналогічного, а інколи і більшого житла. Тому закликаю миколаївців, які ще сумніваються і не подаються на програму, все ж таки робити це. Наші фахівці вам допоможуть, — додає Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, у кінці листопада 2023 року розпочався демонтаж зруйнованих росіянами будинків на Заводській, 35.
Раніше «НикВести» показали репортаж, як жителі Заводської, 35 забирають звідти останні речі, а в самих будівлях не було вже нікого, крім безпритульних.
Читайте також статтю «НикВести» «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|