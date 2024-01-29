Наслідки обстрілів Очакова армією РФ, архівне фото НикВести

Російська армія посилила застосування розвідувальних дронів з Кінбурнського півострова, які здатні скидати осколкові боєприпаси у напрямку Куцурубської та Очаківської громад.

Про це на брифінгу в медіацентрі розповіла керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

— Ворог не припиняє активності в напрямку Правобережжя. Деокуповані території в безпосередній близькості до води особливо потерпають від регулярних обстрілів і застосування дронів. Ворог посилив цей компонент дуже потужно, застосовуючи понад 80 одиниць за добу тільки в нашій зоні відповідальності. Це переважно Херсонщина, але також FPV-дрони і дрони іншої модифікації, зокрема розвідувальні і ті, які здатні скидати осколкові боєприпаси, застосовує і з Кінбурнської коси з цього напрямку на напрямку Миколаївщини, протилежного берега Дніпро-Бузького лиману, — пояснила Наталія Гуменюк.

За словами речниці, такі дії окупантів свідчать про наміри розосередити Сили оборони по всій довжині цієї ділянки фронту.

Водночас Сили оборони півдня продовжують розширювати свій плацдарм і за минулу добу ліквідували понад 100 окупантів.

— Ми продовжуємо боротьбу і за позиції на лівому березі, розширюючи наші плацдарми. Очевидно, що окупанти побоюються цієї нашої активності, тому знову поновили активність і за минулу бойову добу довели її до восьми штурмів, але всі вони були невдалими. Окупанти були змушені повертатися на свої позиції із втратами особового складу. За минулу добу ми нарахували підтвердженими 105 окупантів відмінусованих у нашій зоні відповідальності, — зауважила Наталія Гуменюк.

Також речниця ОК «Південь» додала, що є результати щодо знищення ворожої техніки, зокрема артилерійських установок. «На цьому напрямку ворог намагається відновити свої сили, формуючи команди для підсилення».

Нагадаємо, що 28 січня, російська армія завдала артилерійських обстрілів та спрямувала FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Також артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Раніше, в інтервʼю «НикВести» житель Кінбурнської коси розповів, як йому вдалось з півострова забрати жителів не тільки Миколаївщини, але й Херсонської області.