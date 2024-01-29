В ході другого засідання робочої групи за проєктом «Концепція ревіталізації Миколаївського суднобудівного заводу» експерти обговорили перспективне зонування території підприємства.

Про це повідомляє Українська асоціація центрів підтримки бізнесу.

Згідно з пропозиціями експертів, лівобережна частина пропонується для виробничо-комерційного використання з переорієнтацією на комерційні види діяльності. При цьому збережеться часткове функціонування суднобудівного і судноремонтного виробництва, а також інших високотехнологічних галузей. На правому березі передбачається збереження виробничої зони кораблебудування з глибокою модернізацією.

Керівник робочої групи Ігор Лисицький поділився, що це стратегічне вирішення спрямоване на створення перспектив для розвитку заводу, формування моделей розвитку суднобудівної галузі та сприяння економічному зростанню Миколаєва.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков підтримав ідею, наголошуючи на тому, що територія заводу повинна сприяти економіці міста та безпеці України. Він відзначив, що законодавство не ставить обмежень для подібних проєктів, навіть враховуючи, що підприємство нині належить до сфери «Укроборонпрому».

— Цей проєкт – це можливість для якісного діалогу з основними стейкхолдерами держави щодо розвитку території, - відзначив Євген Поляков.

На думку експертів, ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу створить нові можливості для розвитку міста та галузі, сприятиме високотехнологічному виробництву та створенню економічних переваг.

Виконавчий директор ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» Артем Ващиленко відзначив, що філософія проєкту «Портфоліо Миколаєва» («Програма сталої трансформації міста Миколаєва для переходу до блакитної економіки») включає активне залучення громадян до процесу прийняття рішень з відновлення міста.

— Це можливість вести якісний діалог із громадськістю щодо реновації Миколаєва. Я сподіваюсь, що люди підтримають експертні рішення, оскільки давно очікували вирішення питань із застарілою промисловою зоною у центрі міста, - підкреслив Артем Ващиленко.

*Публікація створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадської організації «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» та ініціативи «Мери за економічне зростання» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

Нагадаємо, у «Портфоліо Миколаєва» відтепер є свій портфоліо хаб.