Росіяни глушать мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Це відбувається через недовіру до місцевого населення.
«Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ», — йдеться у повідомленні.
Раніше в Центрі повідомили, що у тимчасово окупованому Луганську загарбники створили «центр військово-спортивної підготовки» для підлітків, щоб готувати їх до служби в армії РФ.
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Росіяни глушать мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Це відбувається через недовіру до місцевого населення.
«Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ», — йдеться у повідомленні.
Раніше в Центрі повідомили, що у тимчасово окупованому Луганську загарбники створили «центр військово-спортивної підготовки» для підлітків, щоб готувати їх до служби в армії РФ.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|