Російський засіб РЕБ. Фото: Міноборони РФ

Росіяни глушать мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Це відбувається через недовіру до місцевого населення.

«Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ», — йдеться у повідомленні.

Раніше в Центрі повідомили, що у тимчасово окупованому Луганську загарбники створили «центр військово-спортивної підготовки» для підлітків, щоб готувати їх до служби в армії РФ.