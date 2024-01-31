Всеволод Князєв. Фото: Верховний Суд України

Після зменшення розміру застави, за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли необхідну суму.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що у вівторок, 30 січня, Вищий антикорупційний суд зменшив йому заставну з 20 мільйонів гривень до 18,1 мільйонів гривень.

За Всеволода Князєва заставу внесли у середу, 31 січня, тож він зможе вийти із слідчого ізолятора. Центр протидії корупції вважає малоймовірним те, що суму сплатила родина підозрюваного самостійно, бо всі його рахунки арештовані.

«Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 мільйонів гривень. Примітно, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже двадцять років», — йдеться у повідомленні.

Всеволод Князів перебував під вартою з травня 2023. За цей час сума його застави була зменшена з 107 мільйонів гривень до 18,1 мільйонів гривень.

«За дуже цікавим збігом обставин новина про внесення застави співпала з появою інформації про те, що Вища рада правосуддя хоче зупинити розгляд дисциплінарних справ стосовно Князєва», — зазначили в ЦПК.

Справа Всеволода Князєва

Нагадаємо, що 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду.Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Князєву та його спільникові – адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

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Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 мільйонів гривень тоді – до 55 мільйонів.

Після цього колегія суддів, 26 вересня, частково задовольнила апеляційну скаргу адвокатів колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва та зменшила розмір застави з 55 до 45 мільйонів гривень.

Минулого місяця Всеволоду Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 мільйонів гривень.

На початку грудня Антикорсуд продовжив дію запобіжного заходу до 2 лютого 2024 року.

Крім того, минулого місяця Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 квадратних метри на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 гривень та присудив конфіскувати подарунок.