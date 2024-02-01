Засуджена. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Апеляційний суд залишив в силі вирок жительці Миколаївщини, засудженій до 6 років тюрми за колабораціонізм.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Вироком суду першої інстанції мешканку Снігурівки було засуджено до 6 років позбавлення волі. Також вона позбавлена права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги на строк 15 років.

У суді довели, що жінка, під час окупації збройними формуваннями РФ Снігурівки, добровільно погодилася на співпрацю з окупаційною владою. У серпні 2022 року вона була призначена на посаду головного бухгалтера так званої «військово-цивільної адміністрації Снігурівки та Снігурівського району Херсонської області».

В її обов’язки входили контроль та організація роботи бухгалтерського відділу окупаційної адміністрації, нарахування заробітної плати та видача коштів працівникам окупаційної влади, передача звітності роботи її відділу щодо використання коштів.

Засуджена перебуває під вартою. Вирок суду вступив в законну силу.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть жителя Снігурівки, який допомагав окупантам продавати крадені у місцевих автозапчястини.

Також повідомлялося, що 44-річному мещканцю міста Снігурівка Баштанського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч.5 ст. 111-1 КК України).

Ще один житель Снігурівки, який за час окупації співпрацював з окупантами, намагався дати правоохоронцям хабар в розмірі тисячі доларів, аби «налагодити з ними контакт» та пом’якшити хід слідчих дій.