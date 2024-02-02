ВООЗ. Фото з відкритих джерел

До 2050 року кількість випадків раку у світі зросте на понад 75% — такі прогнози оголосила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте більш ніж на 75%», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, якщо у 2012 році у світі зафіксували 14,1 мільйона нових випадків захворювання на рак та 8,2 мільйона летальних випадків від нього, то у 2022-му ці показники сягнули 20 мільйонів нових випадків та 9,7 мільйона смертей.

Міжнародне агентство ВООЗ із дослідження раку (IARC) прогнозує, що до 2050 року буде зафіксовано понад 35 мільйонів нових випадків раку (це на 77% більше, ніж у 2022 році), а кількість летальних випадків подвоїться до понад 18 мільйонів.

Ключовими чинниками зростання випадків раку, за оцінками ВООЗ, є вживання тютюну та алкоголю, а також ожиріння.

Згідно з прогнозами, у 2050 році в країнах з найвищим рівнем прибутків зафіксують 4,8 мільйона нових випадків захворювань на рак, але в країнах з низьким рівнем прибутку це число буде значною вищим. А смертність від раку у бідних країнах збільшиться майже вдвічі.

— Ті, у кого найменше ресурсів для боротьби з раком, візьмуть на себе основний тягар, — зазначив представник IARC доктор Фредді Брей.

Сьогодні найбільш поширеним у світі є рак легенів, на другому місці — рак молочної залози у жінок. Також поширеними є рак печінки та шлунка.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про тривожні темпи захворюваності на кір в Європі, де було зафіксоване 30-кратне зростання.