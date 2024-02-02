РФ планує відкрити «музей визволення міста» в Маріуполі. Скрін з відео-проєкту

Росіяни планують відкрити так званий музей у зруйнованому центрі окупованого Маріуполя.

Про це 2 лютого повідомила Маріупольська міська рада опублікувавши відео «проєкту».

«Створювати «музей» збираються путінські шістки — російська партія «єдіная росія» та організація «молодая гвардія», — зазначається в повідомленні.

Як відомо, вже тривають відновлювальні роботи. Згідно з візуалізацією, частину «музею» планують пофарбувати у кольори російського триколору та прапора так званої «ДНР».

«Відвідувачам збираються показувати кроваві «трофеї», вкрадені на окупованих територіях, «патріотичні» фільми та робити виставки про «звільнення» Маріуполя навесні 2022 року», — повідомили в міськраді.

Міській голова Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що росіяни намагаються зробити все, щоб насадити викривлену реальність та приховати власні злочини.

«Вони влаштовують пропагандистські заходи, знімають фільми, намагаються організувати виставки, у яких подають себе як «визволителів», а винуватцями маріупольської трагедії роблять Україну. Але маріупольці знають правду, що саме росіяни напали на наше місто, взяли у блокаду, зруйнували його вщент та вбили десятки тисяч маріупольських родин. Маємо доносити це до світу, протидіяти російській пропаганді», — сказав Вадим Бойченко.

Нагадаємо, 20 січня в італійському місті Модена відбувся захід, на якому розповідали про «стрімкий процес відновлення під егідою РФ» окупованого Маріуполя. В українському МЗС вже готують офіційне звернення.

Також окупанти планують встановити раніше демонтований памʼятник Володимиру Леніну в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.