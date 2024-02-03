Поліція викрила жителя Баштанського району, якого підозрюють у торгівлі боєприпасами: гранатами, тротиловими шашками та набої.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП у Миколаївській області.

За даними правоохоронців, 53-річного підозрюваного затримали з грошима одразу після збуту зброї.

«На місці події правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет, дві ручних гранати наступальні, ручну гранату дистанційну, чотири підривачі до них, три тротилові шашки, 180 набоїв калібром 5,45 міліметри», — йдеться в повідомленні.

Жителя Миколаївщини підозрюють у незаконному продажі боєприпасів, фото ГУ НП у Миколаївській області Жителя Миколаївщини підозрюють у незаконному продажі боєприпасів, фото ГУ НП у Миколаївській області

Також правоохоронці знайшли у зловмисника 10 тисяч гривень, які він отримав від продажу зброї.

Чоловіку повідомили зловмиснику про підозру у незаконному поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». за це йому загрожує до 7 років за ґратами.

«Наразі правоохоронці встановлюють канал надходження зброї та можливих спільників фігуранта», — написали правоохоронці.

Жителя Миколаївщини підозрюють у незаконному продажі боєприпасів, фото ГУ НП у Миколаївській області Жителя Миколаївщини підозрюють у незаконному продажі боєприпасів, фото ГУ НП у Миколаївській області

Поліцейські з'ясували, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці викрили священника однієї з місцевих церков Московського патріархату, який торгував зброєю та боєприпасами без передбаченого законом дозволу.