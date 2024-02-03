Поліція викрила жителя Баштанського району, якого підозрюють у торгівлі боєприпасами: гранатами, тротиловими шашками та набої.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП у Миколаївській області.
За даними правоохоронців, 53-річного підозрюваного затримали з грошима одразу після збуту зброї.
«На місці події правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет, дві ручних гранати наступальні, ручну гранату дистанційну, чотири підривачі до них, три тротилові шашки, 180 набоїв калібром 5,45 міліметри», — йдеться в повідомленні.
Також правоохоронці знайшли у зловмисника 10 тисяч гривень, які він отримав від продажу зброї.
Чоловіку повідомили зловмиснику про підозру у незаконному поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». за це йому загрожує до 7 років за ґратами.
«Наразі правоохоронці встановлюють канал надходження зброї та можливих спільників фігуранта», — написали правоохоронці.
Поліцейські з'ясували, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці викрили священника однієї з місцевих церков Московського патріархату, який торгував зброєю та боєприпасами без передбаченого законом дозволу.
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Поліція викрила жителя Баштанського району, якого підозрюють у торгівлі боєприпасами: гранатами, тротиловими шашками та набої.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП у Миколаївській області.
За даними правоохоронців, 53-річного підозрюваного затримали з грошима одразу після збуту зброї.
«На місці події правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет, дві ручних гранати наступальні, ручну гранату дистанційну, чотири підривачі до них, три тротилові шашки, 180 набоїв калібром 5,45 міліметри», — йдеться в повідомленні.
Також правоохоронці знайшли у зловмисника 10 тисяч гривень, які він отримав від продажу зброї.
Чоловіку повідомили зловмиснику про підозру у незаконному поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». за це йому загрожує до 7 років за ґратами.
«Наразі правоохоронці встановлюють канал надходження зброї та можливих спільників фігуранта», — написали правоохоронці.
Поліцейські з'ясували, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці викрили священника однієї з місцевих церков Московського патріархату, який торгував зброєю та боєприпасами без передбаченого законом дозволу.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|