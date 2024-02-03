Скриншот з застосунку «Дія»

Українці 3 лютого обирають представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».

Розробники застосунку прокоментували збій в роботі, зазначивши, що «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись».

«Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається «Опитування» — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!», — наголосили там.

Нагадаємо, у «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з п’ятьма країнами-засновницями — Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.