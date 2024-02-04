Українські партизани змогли з'ясувати, що країна-агресор організувала виробництво безпілотників на окупованій території Запорізької області, а саме на «Бердянському заводі Жаток».
Про це повідомив партизанський рух «Атеш».
Однак партизани, що наразі виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу.
«Ми продовжуємо спостереження за цим об'єктом, виявляючи слабкі сторони та недоліки. Наша мета — забезпечити припинення його функціонування», — йдеться в повідомленні
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.
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Українські партизани змогли з'ясувати, що країна-агресор організувала виробництво безпілотників на окупованій території Запорізької області, а саме на «Бердянському заводі Жаток».
Про це повідомив партизанський рух «Атеш».
Однак партизани, що наразі виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу.
«Ми продовжуємо спостереження за цим об'єктом, виявляючи слабкі сторони та недоліки. Наша мета — забезпечити припинення його функціонування», — йдеться в повідомленні
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.