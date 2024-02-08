Король Чарльз з Каміллою. Фото: The Independent.

Король Чарльз зробив свою першу публічну заяву після діагнозу рак. Він висловився з нагоди 50-ї річниці незалежності колишньої британської колонії Гренади.

Про це пише видання The Independent.

Нагадаємо, що в понеділок, 5 лютого, у нього діагностували рак, перед тим, як полетіти з королевою Каміллою в Сандрінгем, де він відпочиває після початку лікування.

Король вибачився за те, що не зміг відвідати карибський острів та виразив співчуття, що не може разом із містянами скуштувати національну страву — «Oil Down»

«Мої думки з усіма в Гренаді, Карріаку та Птіт-Мартініці, а також з усіма тими, хто є в гренадській діаспорі — один народ, одна сім’я — коли ви святкуєте все, чого досягли, і все, що готує ваше майбутнє. Моя родина приєднується до того, щоб надіслати наші щирі вітання всім вам», — сказав Чарльза III.

Чарльз також сказав, що у нього залишилися «особливі спогади» про відвідування Гренади п'ять років тому з Каміллою.

Нагадаємо, що у травні 2023 року в Лондоні у Вестмінстерському абатстві відбулася урочиста подія, а саме коронація Чарльза III. Він успадкував престол від королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року.