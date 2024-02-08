Балкер SKY GATE. Фото:Оперативне командування «Південь»

Українським «зерновим коридором» до Нігерії відправили 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Балкер SKY GATE, яке переводить пшеницю, це перше судно в цьому році яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми GrainFromUkraine.

«Український коридор сьогодні основний шлях для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки. Це є значущим не лише для економічного відновлення України, а і для підтримки продовольчої безпеки світу. За півроку з портів Великої Одеси експортовано понад 15 мільйонів тонн українських зернових вантажів. І ми відновлюємо постачання гуманітарної пшениці в рамках програми Grain From Ukraine для країн, які опинились на межі голоду», — зазначив віце прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Балкер SKY GATE. Фото:Оперативне командування «Південь»

Нагадаємо, що «Зерновим коридором» від початку серпня 2022 року по 5 січня 2023 року пройшло 626 суден.