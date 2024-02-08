Українським «зерновим коридором» до Нігерії відправили 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Балкер SKY GATE, яке переводить пшеницю, це перше судно в цьому році яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми GrainFromUkraine.
«Український коридор сьогодні основний шлях для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки. Це є значущим не лише для економічного відновлення України, а і для підтримки продовольчої безпеки світу. За півроку з портів Великої Одеси експортовано понад 15 мільйонів тонн українських зернових вантажів. І ми відновлюємо постачання гуманітарної пшениці в рамках програми Grain From Ukraine для країн, які опинились на межі голоду», — зазначив віце прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
Нагадаємо, що «Зерновим коридором» від початку серпня 2022 року по 5 січня 2023 року пройшло 626 суден.
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Українським «зерновим коридором» до Нігерії відправили 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Балкер SKY GATE, яке переводить пшеницю, це перше судно в цьому році яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми GrainFromUkraine.
«Український коридор сьогодні основний шлях для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки. Це є значущим не лише для економічного відновлення України, а і для підтримки продовольчої безпеки світу. За півроку з портів Великої Одеси експортовано понад 15 мільйонів тонн українських зернових вантажів. І ми відновлюємо постачання гуманітарної пшениці в рамках програми Grain From Ukraine для країн, які опинились на межі голоду», — зазначив віце прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
Нагадаємо, що «Зерновим коридором» від початку серпня 2022 року по 5 січня 2023 року пройшло 626 суден.