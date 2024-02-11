На Волині прикордонники збили дрон з понад 20 кг наркотиків. Фото: ДПС

Прикордонники зі співробітниками СБУ на Волині приземлили дрон з 22 кілограмами наркотиків на 13 мільйонів гривень.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними слідства, на околиці одного з прикордонних населених пунктів, що на Волині, прикордонники зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками, які містили 22,5 кілограма гашишу.

Як зазначили в Управлінні СБУ у Волинській області, ділки намагались налагодити постачання гашишу до сусідньої держави. Для контрабанди наркотиків вони використовували безпілотник, до якого привʼязували запаковані брикети з наркотиками. Для конспірації діяли вночі.

На Волині правоохоронці приземлили дрон з понад 20 кг наркотиків. Фото: СБУ На Волині правоохоронці приземлили дрон з понад 20 кг наркотиків. Фото: СБУ

Правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до незаконої діяльності та провели у них обшуки. В результаті яких виявили безпілотники, комплектуючі до них та інші докази. Безпілотник, наркотики і три автомобілі вилучили.

Трьом волинянам повідомили про підозру у «вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі».

Суд взяв усіх трьох під варту. Їм загрожує від 10 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Одеси, який прибув до Миколаєва, щоб забрати партію наркотиків на пів мільйона гривень для подальшого продажу на території сусідньої області.