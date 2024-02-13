Ілон Маск, Фото з відкритих джерел

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що російський диктатор Володимир Путін не може програти війну проти України. Він також виступив проти ухвалення законопроєкту щодо надання допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Маска під час форуму X Spaces.

Ілон Маск заявив сенаторам-республіканцям США, що «немає жодного шансу», що президент Росії Володимир Путін може програти війну в Україні, коментуючи конфлікт, на який вплинули супутникові послуги компанії Starlink, що належить американському мільярдеру.

Таким чином він погодився з коментарем одного зі спікерів, який заявив, що ті, хто очікує на перемогу України «живуть у світі фантазій».

У дискусії під час форуму взяли участь противники законопроєкту Сенату, який передбачає надання подальшої допомоги Україні для продовження боротьби з повномасштабним вторгненням РФ, що розпочалося два роки тому.

До Ілона Маска на форум долучилися Рон Джонсон зі штату Вісконсин, Джей Ді Венс з Огайо і Майк Лі з Юти, а також Вівек Рамасвамі, колишній кандидат у президенти від Республіканської партії, і Девід Сакс, співзасновник Craft Ventures LLC.

Також Маск висловив сподівання, що американці звʼяжуться зі своїми конгресменами щодо допомоги Україні.

«Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні», — наголосив американський мільярдер.

Він також сказав, що його іноді звинувачують у тому, що він захищає Путіна, але назвав це звинувачення «абсурдним».

За словами Маска, його компанії «напевно, зробили більше для підриву Росії, ніж будь-хто інший».

На думку мільярдера, на Путіна чинять тиск, щоб він довів війну до кінця, оскільки «якщо він відступить, його вбʼють».

Ілон Маск зазначив, що зацікавлений у тому, щоб «зупинити загибель людей по обидва боки війни», але не думає, що це можна зробити шляхом усунення очільника Кремля.

«Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні», — зазначив Маск, додавши, що така людина, швидше за все, буде «ще більш жорсткою, ніж Путін».

Нагадаємо, американський мільярдер і винахідник Ілон Маск у своїй соцмережі Х оприлюднив пост, у якому спробував висміяти Президента України Володимира Зеленського. Цим він обурив користувачів мережі.