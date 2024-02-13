На ранок 13 лютого польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. В очікуванні своєї черги стоять близько 1250 вантажівок.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Національного телемарафону, передають НикВести.

За його словами, йдеться про напрямки Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг та Угринів.

«Ще вчора до десятої години польські фермери блокували два напрями: «Ягодин» та «Раву-Руську». А вже після 10:00 вони відновили блокування «Шегині» та розширили географію своїх дій за напрямками пунктів пропуску «Устилуг» та «Угринів», – сказав Андрій Демченко.

За словами прес-секретаря ДПСУ, на ранок на всіх цих пунктах у чергах перебувають «десь 1250 вантажівок. Найбільше – навпроти «Ягодина» та «Рави-Руської». Водночас найкраща ситуація на пунктах пропуску «Устилуг» та «Угринів». Черги там практично відсутні.

Демченко додав, що протестувальники пропускають «невелику кількість вантажівок»: за годину в кожному з напрямків можуть пропускати один, два чи три автомобілі, як у бік Польщі, так і на виїзд із Польщі.

«Все залежить від організаторів та учасників та їх бажання пропустити автомобілі через місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух інших категорій транспорту . Це легкові автомобілі та автобуси, вони вільно перетинають кордон обома напрямками», – сказав він.

Демченко додав, що рух для інших категорій транспорту не блокується. Легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон за обома напрямками.

Нагадаємо, як 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», польські фермери висипали частину зерна із трьох українських фур. Проте польські правоохоронці зазначили, що українці не подавали заяви до поліції на протестувальників.