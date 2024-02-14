День захисників та захисниць України у Миколаєві 2023 рік, архівне фото «НикВести» для ілюстрації

Вже десять років в Україні триває війна. Тільки напередодні повномасштабного вторгнення РФ нараховувалося понад 470 тисяч учасників бойових дій. І хоч сьогодні у загальному доступі немає актуальних даних, однак нескладно припустити, що цифра збільшилася у рази.

На жаль, для багатьох українських захисників з поверненням до цивільного життя боротьба не закінчується. Вони вимушені боротися за власне фізичне та психічне здоров’я та виборювати місце у суспільстві. Зокрема виникають труднощі і з працевлаштуванням. Тож розповідаємо, як сьогодні ветерани можуть отримати нову професію, підвищити кваліфікацію та навіть відкрити власний бізнес.

Як Veterans HUB в Одесі допомагає ветеранам знайти роботу та відкрити бізнес

Veterans HUB в Одесі

Чотири з половиною роки в Одесі працює Veterans HUB. Це громадська організація, заснована учасниками антитерористичної організації, яка всебічно допомагає ветеранам і ветеранкам, членам їхніх родин. Консультування, юридичні послуги, вирішення житлових питань, працевлаштування, увічнення пам’яті, спортивна та медична реабілітація.

Хаб відкрили в серпні 2019 року на місці ліквідованої бібліотеки. Його засновником і очільником є ветеран 28-ї бригади Олександр «Скіф» Голопотелюк. Після боїв на Донбасі та важких поранень він сам пройшов довгий шлях реабілітації та повернення до цивільного життя. Підтримав ветеранську ініціативу і Микола Сторожук — на той час працівник Держслужби у справах ветеранів, а сьогодні заступник голови хабу.

Ініціатори виграли грант від Європейського командування Збройних сил США, за кошти його зробили ремонт у приміщенні.

Veterans HUB в Одесі Veterans HUB в Одесі Veterans HUB в Одесі

«Спочатку ми два роки працювали на волонтерських засадах, а потім почали залучати грантодавців, що дало змогу придбати техніку, розширити колектив», — розповідає Микола Сторожук.

Микола Сторожук

За цей час проєкти хабу отримували грантові кошти від USAID, посольства Канади, Британського фонду, програми від американського фонду Chemonics, данського Фонду стабілізації.

«Раніше все було фрагментально і непостійно, дуже важко було. Зараз нам вдається на грантах триматися більш-менш постійно. Звісно, є якість періоди невеличкі, коли немає грантів», — зазначають в хабі.

На сьогодні Veterans HUB має кілька кейсів з відкриття ветеранського бізнесу. Це — відкриття Veterano Pizza по вулиці Добровольського в Одесі і кафе Zhelanto Coffee в Чорноморську.

Veterano Pizza в Одесі за франшизою відкрив Олександр Голопотелюк за власні та грантові кошти. Тепер він допомагає іншим пройти цей шлях. Zhelanto Coffee відчинило двері зовсім нещодавно. Його власником став 20-річний одесит Антон Желуніцин. Хлопець пішов воювати з початку повномасштабного вторгнення ще будучи студентом. Він був артилерійським розвідником у складі 28-ї бригади, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. До цивільного життя йому довелося повернутися у травні 2023 року.

«Спочатку треба було морально відійти від усього цього. Насправді, ти відчуваєш мандраж, коли бачиш велике скупчення людей, тому що ти довгий час щодня бачиш одні й ті самі обличчя. Повернутись до цивільного життя дуже важко. Це справа не одного місяця. Бувають моменти, коли після отриманих контузій може щось піти не так і ти будеш або сильно тривожитися, або будуть звичайні головні болі», – сказав Антон Желуніцин.

Згодом у нього виникла ідея відкрити власну кав'ярню. «Чашка смачної кави навіть робить день яскравішим і незабутнім. Мало де можна випити справді смачну каву, тому вирішив відкрити саме такий бізнес», каже про свою справу Антон Желуніцин.

Відкрити кав'ярню йому допомагали Veterans HUB та особисто його побратим, ветеран Олександр Голопотелюк. Всього цей процес зайняв півроку.

«Спочатку в Veterans HUB мені розповіли, які гранти є для учасників бойових дій. По-друге, мені надали менторську допомогу у написанні гранту. І по-третє, допомогли у вирішенні питань поетапності. Був неприємний момент з призначенням платежу, це був мій недолік. Тут довести свою юридичну правоту мені також допоміг Veterans HUB», – поділився Антон Желуніцин.

Наразі кав'ярня успішно працює у Чорноморську. Там варять безкоштовну каву для військових, медиків, рятувальників та поліцейських. «Ставлення до них має бути таким само справедливим, як і їх робота», каже Антон Желуніцин.

Відкриття Zhelanto Coffee. Фото з архіву Veterans HUB Відкриття Zhelanto Coffee. Фото з архіву Veterans HUB Відкриття Zhelanto Coffee. Фото з архіву Veterans HUB

Юристи допомагають бажаючим подати заявку на конкурс проєктів, дотриматися усіх критеріїв, оформити правильно документи, створити бізнес-план. Також фахівці далі супроводжують людину, допомагаючи з відкриттям справи на різних етапах.

Спочатку фахівці хабу допомогли отримати ветеранам по 20 тисяч гривень за проєктом Українського ветеранського фонду на закупівлю першочергового обладнання, далі — податися на інші програми, в рамках яких можна отримати 250-500 тисяч.

«Всього в Україні одиниці таких бізнесів. І два з них — на Одещині», — говорить Микола Сторожук.

Також Veterans HUB агрегує різноманітні програми працевлаштування, навчання, перекваліфікації для ветеранів і членів родин, направляє їх до потрібних інстанцій та допомагає вирішити бюрократичні питання. Наприклад, протягом 2023 року ветерани та їхні родини отримали 892 юридичні консультації, 1235 психологічних консультацій, 153 консультації по працевлаштуванню, 8 ветеранів влаштувались по рекомендації, ще чотирьом допомогли підготувати грантові заявки на відкриття та розвиток бізнесу.

«В основному, багато ветеранів і їхніх близьких хочуть отримати водійські права категорії «Б», аби працювати, наприклад, в таксі. Є водолази, масажисти, перукарі, майстри манікюру, ІТ-спеціалісти», — розповідає Микола Сторожук.

Інформацію про можливості участі в бізнес-проєктах, працевлаштування поширюють через сторінки хабу у сомережах, на щотижневих зустрічах ветеранського клубу та «сарафанним радіо». Також співпрацюють з Федерацією роботодавців України та обласним центром зайнятості. Зовсім нещодавно представники хабу мали з ними спільну зустріч.

«Основна проблема, мабуть, погана поінформованість ветеранів щодо програм. В Одесі справа краще, а ось у віддалені населені пункти її довести складніше. Особливо в умовах війни, коли реєстри закриті. Тому на зустрічі домовилися підключити сільських голів, які безпосередньо в курсі всіх справ на місцях», — говорить Микола Сторожук.

Також у федерації обіцяють допомогти знайти роботу ветерану Івану Медвідю. Він — родом з Чернігова. Ще до повномасштабного вторгнення отримав важке поранення на Донбасі, внаслідок якого втратив зір і зараз має І групу інвалідності. Іван лікувався в Одесі, де й познайомився з майбутньою дружиною, волонтеркою Юлією, яка підтримувала його під час реабілітації. Тож, після одружився і лишився в Одесі. Нещодавно він закінчив курси масажу і хоче працювати вже за новою спеціальністю.

Які можливості працевлаштування для ветеранів є у Миколаєві?

Дмитро Оборонько. Фото з архіву «НикВести»

Під час працевлаштування учасників бойових дій виникають труднощі у зв’язку з їхньою потребою в тривалій психологічній та фізичній реабілітації, лікуванні, тому ветерани, повертаючись з війни, не готові відразу приступити до роботи, зазначає директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько.

«А тим, хто готовий працювати, необхідний час для адаптації до мирного життя. Також ми спостерігаємо невідповідність рівня грошового забезпечення (який вони отримували в армії, — прим.) рівню пропонованої заробітної плати роботодавцями. Не завжди і досвід, що мають ветерани, відповідає вимогам наявних вакансій», — додає він.

У 2023 році службою зайнятості найбільше вдалося влаштувати захисників на робітничі професії: тракторист, підсобний робітник, водій, оператор котельні, робітник з обслуговування та ремонту будинків.

Є і перелік роботодавців, які брали на роботу учасників бойових дій. Зокрема це: головне управління ДСНС України у Миколаївській області, фермерські господарства «Еліта-Агро» та «Перлина», підприємства «Агро Сервіс», «Ренекс», «Агро-Темп», «Лан», «Бренд-Медіа-Миколаїв». Вдавалося знайти роботу у сільрадах та сільських школах.

Загалом протягом 2023 року послугами служби зайнятості на Миколаївщині скористалися 135 учасників бойових дій, 19 з яких влаштували на роботу. Для порівняння — у 2022 році клієнтів-ветеранів було 471. Також минулоріч троє захисників пройшли профнавчання і були працевлаштовані за обраною спеціальністю. 29 людей залучали до суспільно корисних та громадських робіт. Цьогоріч влаштували ще троє ветеранів, один з яких має інвалідність.

Які програми у Миколаєві допомагають ветеранам реалізуватися в професії

Ваучерна програма на навчання. Ваучери видають на навчання за 124 професіями та спеціальностями. Людина самостійно обирає заклад освіти у межах України та форму навчання. Щоб отримати ваучер необхідно подати заяву та документи (паспорт, ІНН, трудову книжку та дипломи про освіту) до будь-якого центра зайнятості.

Навчання в закладах центрів зайнятості. Нещодавно стартував експериментальний проект — тепер навчатися можуть учасники бойових дій, які не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. Вони мають можливість, незалежно від рівня освіти, пройти підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації в Центрах профтехосвіти служби зайнятості. Навчання може здійснюватися як за очною (денною, вечірньою), так і дистанційною, дуальною формами, або їх поєднанням. Строк навчання — до 6 місяців. Під час навчання забезпечується безоплатне проживання як учаснику бойових дій, так і людині, що супроводжує його (якщо навчання проходить особа з інвалідністю І групи), а також компенсація проїзду.

Після закінчення навчання видається документ державного зразка про присвоєння кваліфікації.

Фінансування здійснюється коштом Фонду соцстраху на випадок безробіття.

Урядова компенсаційна програма для роботодавців. Роботодавцям, які беруть на роботу учасників бойових дій, повертають 50% витрат на оплату праці працівника.

Дія програми поширюється на роботодавців, які за направленням служби зайнятості працевлаштовують ветеранів, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць.

Загальна тривалість виплати такої компенсації становить 6 місяців протягом року. Для того, щоб отримати компенсацію, треба звернутися до центру зайнятості.

На які програми з відкриття бізнесу ветерани можуть податися у Миколаєві вже сьогодні

Другий рік в Україні діють державні програми, які допомагають ветеранам заснувати або розвивати власний бізнес. У квітні 2023 року запрацювала державна програма «єРобота» саме для ветеранів, у рамках якої учасники бойових дій, члени їх сімей та люди, що отримали інвалідність через війну, можуть отримати грант на започаткування або розвиток власної справи.

Програма передбачає виділення від 100 тисяч гривень до 1 мільйона. Претендувати на отримання коштів можуть лише люди, які мають відповідний підтверджений статус. Розмір гранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його суми запиту та не перевищує:

1) для члена сім’ї у разі зобов’язання створити:

одне робоче місце — до 250 тисяч гривень;

два робочих місця — від 250 до 500 тисяч гривень.

2) для учасника бойових дій та/або людини з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа-підприємець, у разі зобов’язання створити:

одне робоче місце — до 250 тисяч гривень;

два робочих місця — від 250 до 500 тисяч гривень;

чотири робочих місця — від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.

Для отримання гранту треба подати заявку через портал «Дія» та прикріпити бізнес-план. Після перевірки кредитної історії заявника та його документів, оцінки його бізнес-проєкту, відбувається співбесіда з фахівцями Державної служби зайнятості. За її результатами ухвалюється рішення про надання гранту.

В Миколаївській області у 2023 році були подані 8 заявок від ветеранів та членів їх сімей, з яких 5 вже отримали позитивне рішення. Це гранти дружин учасників бойових дій на загальну суму більше 2 мільйонів гривень для створення 10 нових робочих місць.

Зокрема одна з жінок відкрила виробництво з приготування десертів, також у Вознесенську заснували швейних цех, який виготовлятиме тактичний одяг. Ще одна жінка отримала гроші на розвиток ветеринарної клініки.

Юлія Бойченко, Юлія Ткач, «НикВести»

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