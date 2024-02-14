У День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Кохання».
Як повідомили в пресслужбі регулятора, тираж монети становить до 50 тисяч штук.
Пам’ятна монета «Кохання» виготовлена з нейзильберу та має номінал пʼять гривень. На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки — це слова «кохання», написані найпоширенішими мовами світу.
«Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів», — пояснили в НБУ.
Водночас на реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають глибин душі.
Відсьогодні монети продаватимуться в інтернет-магазині Нацбанку, а поступово — і банками-дистриб’юторами.
Нагадаємо, Національний банк увів в обіг пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом нового року — Драконом. Її вирішили присвятити Збройним силам України.
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У День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Кохання».
Як повідомили в пресслужбі регулятора, тираж монети становить до 50 тисяч штук.
Пам’ятна монета «Кохання» виготовлена з нейзильберу та має номінал пʼять гривень. На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки — це слова «кохання», написані найпоширенішими мовами світу.
«Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів», — пояснили в НБУ.
Водночас на реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають глибин душі.
Відсьогодні монети продаватимуться в інтернет-магазині Нацбанку, а поступово — і банками-дистриб’юторами.
Нагадаємо, Національний банк увів в обіг пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом нового року — Драконом. Її вирішили присвятити Збройним силам України.