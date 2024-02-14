У небі над Миколаївщиною збили російський ударний безпілотник «Ланцет».

Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь».

Уламки збитого дрону. Фото: Повітряноме командування «Південь»

Безпілотник знищили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.

Також у Повітряному командуванні розповіли, що на Одещині сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, армія РФ обстріляла Куцурубську громаду: пошкоджено приватні будинки та авто.