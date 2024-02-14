У небі над Миколаївщиною збили російський ударний безпілотник «Ланцет».
Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь».
Безпілотник знищили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.
Також у Повітряному командуванні розповіли, що на Одещині сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
Нагадаємо, армія РФ обстріляла Куцурубську громаду: пошкоджено приватні будинки та авто.
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У небі над Миколаївщиною збили російський ударний безпілотник «Ланцет».
Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь».
Безпілотник знищили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.
Також у Повітряному командуванні розповіли, що на Одещині сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
Нагадаємо, армія РФ обстріляла Куцурубську громаду: пошкоджено приватні будинки та авто.