Прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність протирадіаційне укриття в Очакові вартістю 4,6 мільйона гривень.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Там заявили, що виявили факт протиправного вибуття з держвласності укриття в процесі приватизації. В прокуратурі наголосили, що існує пряма законодавча заборона на передачу захисних споруд у приватну власність.
Зазначається, що під час корпоратизації державного підприємства в Очакові було приватизовано укриття вартістю 4,6 мільйона гривень.
«Це стало підставою для звернення до суду з позовом про визнання незаконними та скасування правовстановлюючих документів на нерухоме майно та зобов’язання повернути до державної власності споруду цивільного захисту площею 144 квадратних метри та місткістю 100 осіб», — йдеться у повідомленні.
Наразі Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження у справі.
Раніше повідомлялося, що прокуратура у судовому порядку вимагає в однієї з сільсіких рад Миколаївського району привести в готовність протирадіаційне укриття для населення.
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Прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність протирадіаційне укриття в Очакові вартістю 4,6 мільйона гривень.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Там заявили, що виявили факт протиправного вибуття з держвласності укриття в процесі приватизації. В прокуратурі наголосили, що існує пряма законодавча заборона на передачу захисних споруд у приватну власність.
Зазначається, що під час корпоратизації державного підприємства в Очакові було приватизовано укриття вартістю 4,6 мільйона гривень.
«Це стало підставою для звернення до суду з позовом про визнання незаконними та скасування правовстановлюючих документів на нерухоме майно та зобов’язання повернути до державної власності споруду цивільного захисту площею 144 квадратних метри та місткістю 100 осіб», — йдеться у повідомленні.
Наразі Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження у справі.
Раніше повідомлялося, що прокуратура у судовому порядку вимагає в однієї з сільсіких рад Миколаївського району привести в готовність протирадіаційне укриття для населення.