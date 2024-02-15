Прокуратура вимагає повернути у власність держави приватизоване укриття в Очакові. Фото з відкритих джерел

Прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність протирадіаційне укриття в Очакові вартістю 4,6 мільйона гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Там заявили, що виявили факт протиправного вибуття з держвласності укриття в процесі приватизації. В прокуратурі наголосили, що існує пряма законодавча заборона на передачу захисних споруд у приватну власність.

Зазначається, що під час корпоратизації державного підприємства в Очакові було приватизовано укриття вартістю 4,6 мільйона гривень.

«Це стало підставою для звернення до суду з позовом про визнання незаконними та скасування правовстановлюючих документів на нерухоме майно та зобов’язання повернути до державної власності споруду цивільного захисту площею 144 квадратних метри та місткістю 100 осіб», — йдеться у повідомленні.

Наразі Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження у справі.

Раніше повідомлялося, що прокуратура у судовому порядку вимагає в однієї з сільсіких рад Миколаївського району привести в готовність протирадіаційне укриття для населення.